تركيا سرّبت لإيران أسماء 10 جواسيس إسرائيليين داخل أراضيها

كشف تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس، أن الحكومة التركية سلمّت الاستخبارات الإيرانية قائمة بأسماء 10 إيرانيين يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» سيئ الصيت. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن العلاقات التركية-الإسرائيلية ساءت بشكل كبير، حتى أن حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، سلمت قائمة بأسماء 10 من العملاء المحليين الإيرانيين الذين وصلوا إلى تركيا للاجتماع بمشغّلهم في «الموساد» الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن «الموساد» شغّل شبكة التجسس تلك، من الأراضي التركية جزئياً، مستغلاً حرية التنقل والحركة على امتداد الحدود الإيرانية – التركية.

ووصفت هذه الخطوة ب»الخسارة الكبيرة» للاستخبارات الإسرائيلية وتهدف الى ضربها، من أجل الانتقام من الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت تحاول كسر الحصار على غزة في أيار/مايو من العام 2010 ما أدى إلى استشهاد تسعة ناشطين أتراك.