السفير الأمريكى لدى إسرائيل يزور نفق "حماس" المؤدى لقطاع غزة

زار سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو أمس الخميس نفق حركة "حماس" المؤدى من قطاع غزة إلى إسرائيل، وأفاد بيان للسفارة الأمريكية فى تل أبيب- أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- بأن زيارة شابيرو تظهر دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وحقها فى الدفاع عن نفسها.

وقال شابيرو فى البيان "صدمت مما رأيت فى النفق.. من الواضح أن هذا النفق له غرض واحد فقط: ألا وهو تنفيذ هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين وكذلك جنود الجيش الإسرائيلى".

وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه ربما كان الهدف من النفق مهاجمة الجنود الإسرائيليين أو خطفهم أو انتقال من وصفتهم بالإرهابيين من غزة إلى إسرائيل من أجل ارتكاب أعمال وحشية ضد مدنيين فى القرى والمدن الحدودية، وكان الجيش الإسرائيلى أعلن الأحد الماضى عن اكتشاف نفق يبلغ طوله 1.7 كم.