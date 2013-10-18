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مستشفى فاقوس يحتجز مصابين فى اشتباكات الأهالى مع الإخوان بالشرقية

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مستشفى فاقوس يحتجز مصابين فى اشتباكات الأهالى مع الإخوان بالشرقية مستشفى فاقوس يحتجز مصابين فى اشتباكات الأهالى مع الإخوان بالشرقية

استقبل مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية 5 مصابين من أهالى قرية )قنتير(، أصيبوا فى الاشتباكات التى وقعت بين الإخوان والأهالى بالقرية مساء أمس الخميس.

وقال الدكتور صلاح على حسن مدير مستشفى فاقوس العام، إن قسم الطوارئ استقبل عقب صلاة العشاء المصابين فى الاشتباكات، وتلقوا العلاج اللازم فور وصولهم، وتم احتجاز اثنين منهم، وخروج ثلاثة لتحسن حالتهم بعد تلقى العلاج.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب مدير المستشفى ومدير الاستقبال والطوارئ، أن المصابين هم أحمد ممدوح حسن 26سنة مصاب بجرح قطعى بالجانب الأيمن العلوى من جدار البطن، وتم حجزه بالمستشفى، وفوزى أحمد مصطفى 16سنة مصاب بالرأس واشتباه فى أعراض ما بعد الارتجاج، وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة وحالته متوسطة.

كما استقبل المستشفى عبد السلام حسين محمد رزق 63 سنة، ومحمد عبد السلام قطب 38 سنة وعماد سليمان الهادى 40 سنة مصابون بكدمات وجروح قطعية متفرقة، تم إسعافهم وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

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مصر 365