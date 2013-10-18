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المصريون يحتفلون بالعيد بمحيط "قصر القبة" الرئاسى

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المصريون يحتفلون بالعيد بمحيط "قصر القبة" الرئاسى المصريون يحتفلون بالعيد بمحيط "قصر القبة" الرئاسى

يحتفل العشرات من المصريين مساء اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالحديقة المجاورة لميدان حدائق القبة أمام القصر الرئاسى "قصر القبة"، حيث تشهد الحديقة المجاورة لميدان حدائق القبة إقبالا من الأهالى واصطحابهم الأطفال للإحتفال والتنزه وقضاء أوقات العيد بالحديقة.
> ويقضى عشرات المواطنين احتفالات العيد بحديقة "سكة الوالى" القريبة من القصر الرئاسى "قصر القبة" بحدائق القبة، حيث تقع حديقة سكة الوالى على بداية طريق ميدان السواح بجوار القصر.
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