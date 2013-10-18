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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة تسليم الأسلحة إيجابية

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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة تسليم الأسلحة إيجابية مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة تسليم الأسلحة إيجابية

اعتبر اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والخبير العسكرى أن المنطقة الغربية من أكثر المناطق التى يهرب منها سلاح، نظرا لطول الحدود المصرية الليبية، والتى تقارب الـ1000 كيلو متر، مضيفا أن مبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى ستطرح نتائج إيجابية خلال أيام.

وشدد خلف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، على أن ليبيا لا توجد بها قوات حرس الحدود، وبذلك يقع العبء على قوات حرس الحدود المصرية فى حماية كل النقاط الحدودية، ويزيد فى أعباء ذلك مخازن الأسلحة المنتشرة فى ليبيا من بقايا نظام القذافى.

وأكد خلف أن قوات حرس الحدود المصرية تقوم بدور جبار فى حماية الحدود المصرية، ولكن المبادرات الشعبية يكون لها أثرا إيجابيا وسريع لدى الشارع المصرى.

وطالب خلف بضرورة التكاتف بين رجال المخلصين، مشبها ما يحدث اليوم بحرب الاستنزاف، والتى يجب أن نستعد فيها الهمم حتى نصل إلى بر الامان.

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مصر 365

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