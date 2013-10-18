"تمرد معلمى القاهرة":"التعليم" تبدأ تعيين المتعاقدين نوفمبر القادم

قال إبراهيم نشأت، منسق حركة تمرد معلمى القاهرة، إن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أكد له أن الوزارة تعمل بكامل جهدها للقضاء نهائيا على مشكلة معلمى العقود المؤقتة، مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء فى إجراءات التعيين لجميع معلمى العقود المؤقتة، الذين استوفوا الشروط فى نوفمبر القادم.

وأضاف نشأت، لـ"اليوم السابع"، أن الوزير، خلال آخر لقاء جمعهم قبل سفره لأداء فريضة الحج، أوضح أن الوزارة شكلت لجنة من كافة أجهزة الوزارة لمراجعة كافة العقود المؤقتة المرسلة من جميع مديريات التعليم فى مختلف المحافظات، للتأكد من قانونيتها ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية، لتعينهم ضمن 85 ألف وظيفة، التى حصلت عليها وزارة التعليم من وزارة المالية، لافتا إلى أن العدد يشمل تعيين معظم معلمى العقود المؤقتة البالغ عددهم 90 ألف معلم، وأن الوزارة ستعمل على توفير التطبيقات التربوية لكل المعلمين المعينين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتابع، منسق حركة تمرد معلمى القاهرة، أن الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أوضح أن جميع الكشوف المرسلة من المديريات إلى الوزارة تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ومن المنتظر أن ترسل الوزارة مذكرة إلى جميع المحافظين للإسراع فى إرسال كشوف المعلمين المؤقتين لإرسالها إلى المالية، على أن يكون التعيين طبقا للأقدمية، مشيرا إلى وجود أربعة محافظات أرسلت المستوفيين الشروط لديها "القاهرة 7000معلم مستوفى الشروط، والمنوفية 9000 معلم، والدقهلية 4050 معلما، وأسوان 2100 معلم".

وأكد، أن قرار المالية الخاص برفض طلبات الجهات حكومية بتعيين عمالة مؤقتة، لا ينطبق على المعلمين المتعاقدين، نظرا لقدم تلك التعاقدات، ولم يتم عمل أى تعاقدات جديدة منذ عام 2012 حسب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير 2012، الذى ينص على الحظر على الجهات الحكومية القيام بأية تعاقدات جديدة على أى من أبواب الموازنة، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والبدء فى حصر كافة الأعداد المتعاقد معها بشتى الصور كعمالة مؤقتة بتلك الجهات فى سبيل تقنين أوضاع تلك العمالة.