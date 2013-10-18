حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" تقدم نصائح هامة فى عيد الأضحى المبارك

الأعياد والمناسبات السعيدة هى أكثر الأوقات التى يزداد فيها وزن الإنسان، خاصة إذا كان العيد مرتبطا بتناول اللحوم كعيد الأضحى فكيف نستمتع بالعيد ونخرج بصحة سليمة وبدون أى مضاعفات.

يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، لكى تستمتع فى العيد حاول أن تحافظ على مواعيد تناول الطعام المعتادة , كى تحافظ على ثبات معدّل الحرق الداخلى فى الجسم, ومنعا لاكتساب أى وزن زائد, بعد انقضاء أيام العيد.

مضيفا ولا داعى للإسراف فى تناول اللحوم، بجانب ضرورة المواظبة على تناول الماء قبل الأكل وأثناءه, ولا يفضل تناولها بعد تناول الطعام, وبالإضافة إلى محاولة تقليل تناول العصير, لأن السعرات الحرارية الموجودة فيه غالبا ما تكون زائدة عن حاجة الجسم, وكى تزيد من معدل حرق ما تناولته, عوّد نفسك على القيام بأى نشاط بدنى (ليس بعد تناول الطعام مباشرة ولكن بعدها بساعة على الأقل), ويجب ممارسة الرياضة الخفيفة حتى وإن كانت المشى.

ووجه الجويلى نصائحه لمريض سكر, بضرورة الاحتفاظ بالعلاج الخاص (أو إنسولينك) فى حقيبتك أو فى مكان قريب منك, كى لا تنساه إذا كنت معزوما فى الخارج، مضيفا أن مريض السكر يجب أن يكون حريصا فى تناول الطعام كلا يعانى من ارتفاع السكر فى الدم أثناء العيد أو بعده.

ونصح الجويلى مريض قلب أو كلى أو ارتفاع فى الضغط , أو الكولسترول , بتجنب الدسم فى الطعام قدر الإمكان , كى تحافظ على الأوعية الدموية "سالكة" و"مرنة" وسليمة، بالإضافة إلى تتجنب الإكثار من الملح وتناول الماء بكميات معقولة, كى تحافظ على أجهزة جسمك.

أما مريض قرحة المعدة, فنصحه الجويلى, بضرورة الابتعاد عن الوجبات الكبيرة, وتقسمها إلى وجبات صغيرة، والبعد عن تناول المشروبات غازية، والبعد عن الأطعمة المليئة بالبهارات, أو مسبّك أو مقلى.