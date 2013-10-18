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مورينيو: الجماهير في إسبانيا كانت تسبني بأمي في الشارع

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مورينيو: الجماهير في إسبانيا كانت تسبني بأمي في الشارع مورينيو: الجماهير في إسبانيا كانت تسبني بأمي في الشارع

لندن، (إفي): أكد البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي اليوم أن قطاعا من جماهير إسبانيا يكنون له "كرها حقيقيا"، بينما اعتبر الجماهير الإنجليزية تميل بشكل أكبر للسخرية والفكاهة.

وصرح مورينيو لصحيفة (جارديان) "في بلاد مثل إسبانيا من العادي أن تسير في الشارع

وتجد من يقول لك "إيها البرتغالي إبن العاهرة"، وتجده يقولها بشكل يثبت أنه يكرهك حقا".

وأضاف "أما في إنجلترا فالوضع مختلف، فهم يميلون أكثر للفكاهة والسخرية".

وأشار مورينيو إلى أنه يفضل اللعب على ملعبه وأنه يشعر بحب ودعم الجماهير السعيدة بتواجده على رأس الفريق.

وشدد المدير الفني البرتغالي أنه دائما ما يحترم الثقافة الكروية للبلد التي يدرب فيها، والتي تحدد بشكل كبير تعامله مع الفريق.

يذكر أن مورينيو تولى تدريب بورتو البرتغالي وإنترميلانو الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي الذي عاد إليه مجددا.

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