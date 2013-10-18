كيف تحول المنتخب البلجيكي لبطل خارق على طريقة ' سبايدر مان '

"بيتر باركر" شاب لا تشعر به لو كان معك في الجامعة أو العمل تعرض للدغة من عنكبوت ليتحول بعدها إلى بطل خارق يعرفه العالم بأسره، هذه نبذة مختصرة عن أحد الأبطال الخارقين "سبايدرمان" في القصص المصورة.

منتخب بلجيكا تحول من منتخب وديع لا تشعر به خلال العقد الماضي إلى فريق يضم أبرز نجوم العالم الواعدين بل وأطاح بمنتخبات عريقة مثل هولندا وإيطاليا وكذلك إنجلترا من التصنيف الأول في قرعة كأس العالم.

ماذا حدث لمنتخب بلجيكا الذي فشل في التأهل لبطولات أمم أوروبا منذ عام 1984 سوى مرة باعتباره المنظم للبطولة وفشل في التأهل لكأس العالم منذ مشاركته في كوريا واليابان عام 2002.

الإجابة تجدها عن ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد البلجيكي من 2002-2012 والذي قام بدور العنكبوت وأسدى صنيعا لبلجيكا لن تنساه .. يقول سابلون "أنديتنا المحترفة كانت تنهار، رأيت الكرة تتطور وكان لزاما على بلجيكا أن تواكب هذا التطور .. لم يكن بإمكاننا أن ننافس بلدان كفرنسا وإسبانيا لذلك في عام 2002 نظرت لفرنسا وهولندا وألمانيا وتقابلنا معهم وحاولنا تطبيق وتطوير ما كانوا يفعلوه".

وأضاف "منتخبات الشباب البلجيكية كانت تصنف بين الـ23 والـ28 عالميا أما الآن نحن ضمن العشرة الكبار .. الحقيقة أننا طلبنا من الأندية أن يطبوا طريقة 4-3-3 في فرق الشباب وأن يستخدموا الأجنحة لأنهم قادرين على اللعب في أي مكان .. في البداية رفض المدربون فكرتنا لأنهم لا يهتمون سوى بالفوز ولكنهم اقتنعوا بعد ذلك عندما شاهدوها تنجح أمامهم".

خطة سابلون حققت أولى خطواتها نحو النجاح عندما قاد إدن أزار (لاعب تشيلسي الحالي) وكريستيان بينتيكي (واحد من هدافي الدوري الإنجليزي) لنصف نهائي أمم أوروبا للناشئين لأول مرة في تاريخ بلجيكا عام 2007 ثم قاد فيلايني (مانشستر يونايتد حاليا) وفيرمالين (أرسنال) وكومباني (مانشستر سيتي) بلجيكا للتأهل لأولمبياد بكين 2008 والتي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على ميدالية فيها ولكنها حققت المركز الرابع.

هذا النجاح استفاد منه مارك ويلموتس المدير الفني للمنتخب الأول في 2012 بعد أن قاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم المقبل بالبرازيل دون خسارة واحدة، تشكيل منتخب بلجيكا الذي شارك في التصفيات الأخيرة يصل مجموع سعر لاعبيه إلى 354 مليون يورو وفقا لـ(Transfermarket) .. لما لا وهم أكثر المطلوبين في أوروبا من قبل أنديتها الكبرى.

لو نظرت لقوام منتخب بلجيكا ستجد لاعبا على الأقل تتمناه في صفوف فريقك هذا إن لم يكن هناك لاعبا بلجيكيا في فريقك، تتطاردهم إفتراضيا في لعبة مثل (فوتبول مانجر) أو (فيفا 14).

ما فعله سابلون بات نهجا تسير عليه دول أخرى مثل اسكتلندا والتي بدأت في تطبيق نفس السياسة مع المدرب المخضرم جوردون ستراخان والذي استعان بالهولندي مارك فوتا "المدير الفني السابق للإسماعيلي" ليكون مديرا تقنيا للاتحاد الاسكتلندي مستفيدا من خبرته في تطوير الناشئين كما فعل مع الطواحين في الماضي.