وزيرة الصحة تزور مستشفى «رأس غارب» بعد تكرار شكاوى المواطنين من تدهور الخدمات

زارت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، الخميس، مستشفى رأس غارب المركزي في محافظة البحر الأحمر، بعد تلقي الوزارة عددا من شكاوى المواطنين بتدهور الخدمات الصحية والنقص الشديد في المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى نقص عدد الأطباء والممرضين . وتحولت خدمات المستشفى إلى مستوى «5 نجوم» قبل زيارة الوزيرة بساعات، حيث فوجئت «الرباط» بأن المستشفى به عدد كبير من الأطباء وطاقم التمريض، بالإضافة إلى النظافة التى بدت ملحوظة، وأثناء تجول الوزيرة بالمستشفى فاجأها أحمد عباس، رئيس نقابة العاملين في الشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب، قائلاً: «الصحة في رأس غارب تحت الصفر، وهتتحاسبي عليها قدام ربنا، ويوم القيامة مش هاسيبك».أضاف: «المستشفى الذي تزورينه ليس هو الذي يعرفه أهالي رأس غارب»، مؤكدا أنه يفتقد عددا كبيرا من الأجهزة الطبية، وهو ما قابلته الوزيرة بابتسامة . وأكد عدد من المرضى وذويهم المرافقين لهم أن هذه ليست الصورة الحقيقية للمستشفى، حيث «تم تحويل بعض المرضى قبل زيارة الوزيرة بساعات إلى غرف أخرى مجهزة غير التى كانوا بها».من جانبها، أكدت الوزيرة أنها تؤدي عملها كما يمليه عليها ضميرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرات كبيرة بالمستشفى، وقالت إن تطويره سيتم على مرحلتين، الأولى هي رفع كفاءة وتطوير المستشفى إلى أن يتم إنشاء آخر فىي رأس غارب وتزويده بأحدث الأجهزة حتى يمكن الاستفادة بدعم وزارة الصحة بصورة سليمة . وبعد الانتهاء من زيارة المستشفى، توجهت الوزيرة الى مستشفى الغردقة العام، وأثنت على توافر الإمكانات والأطباء بمختلف التخصصات به، ورافق الوزيرة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور ممدوح وشاحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

شبكةعيونالإخبارية

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