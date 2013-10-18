أوباما يعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة للتخلص من "الكيميائى" السورى

قال الرئيس الأميركى، باراك أوباما، "نحن نشعر بارتياح حيال الجهود الملموسة المبذولة حاليا، لنقل الكيميائى السورى خارج سوريا، تمهيدا للتخلص منه، وليس فقط للقرار الذى صدر عن الأمم المتحدة بشأن سوريا".

جاء ذلك فى التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأميركى، عقب لقاء جمعه، أمس الخميس برئيس الوزراء الإيطالى أنريكو ليتا، الذى يزور واشنطن حاليا، لإجراء مباحثات رسمية مع المسئولين الأميركيين.

وأوضح الرئيس الأميركى، أنه تناول الأزمة السورية مع المسئول الإيطالى، مشيرا إلى أن إيطاليا لها دور كبير فى هذا النجاح الذى يتحقق فى سوريا بشأن التخلص من الكيميائى.

وذكر أن إيطاليا دولة داعمة للمساعى الإنسانية فى سوريا، وتابع قائلا "نريد أن نقيم شراكة مع إيطاليا من أجل إيجاد طرق لتنفيذ عملية الانتقال السياسى التى من شأنها وقف آلام السوريين، وتحقيق عودتهم إلى ديارهم، ووقف عمليات القتل التى تتم بحقهم".