أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أوباما يعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة للتخلص من "الكيميائى" السورى

Google+ Print
أوباما يعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة للتخلص من "الكيميائى" السورى أوباما يعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة للتخلص من "الكيميائى" السورى

قال الرئيس الأميركى، باراك أوباما، "نحن نشعر بارتياح حيال الجهود الملموسة المبذولة حاليا، لنقل الكيميائى السورى خارج سوريا، تمهيدا للتخلص منه، وليس فقط للقرار الذى صدر عن الأمم المتحدة بشأن سوريا".

جاء ذلك فى التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأميركى، عقب لقاء جمعه، أمس الخميس برئيس الوزراء الإيطالى أنريكو ليتا، الذى يزور واشنطن حاليا، لإجراء مباحثات رسمية مع المسئولين الأميركيين.

وأوضح الرئيس الأميركى، أنه تناول الأزمة السورية مع المسئول الإيطالى، مشيرا إلى أن إيطاليا لها دور كبير فى هذا النجاح الذى يتحقق فى سوريا بشأن التخلص من الكيميائى.

وذكر أن إيطاليا دولة داعمة للمساعى الإنسانية فى سوريا، وتابع قائلا "نريد أن نقيم شراكة مع إيطاليا من أجل إيجاد طرق لتنفيذ عملية الانتقال السياسى التى من شأنها وقف آلام السوريين، وتحقيق عودتهم إلى ديارهم، ووقف عمليات القتل التى تتم بحقهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365