الألياف الغذائية ضرورية فى العيد لرفع المناعة

من الأهمية فى عيد الأضحى تناول الألياف الغذائية لرفع المناعة ولتعويض غيابها فى اللحوم، كما أشار الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إلى أن تناول السلاطة الخضراء بجانب اللحوم يوازى نسب الألياف فى الجسم.

وأوضح أن الوجبة المتوازنة تحتوى بجانب اللحم على مصدر واحد من مصادر الكربوهيدرات كالأرز أو المكرونة أو الخبز، ‏و جزء صغير من الدهون وطبق السلاطة الخضراء يحتوى على جميع العناصر المعدنية والفيتامينات ومضادات والأكسدة.

ومن فوائد الألياف أنها تحد من ارتفاع الدهون ومن ارتفاع نسبة السكر فى الدم بعد الأكل، مع الإقلال من كمية الأنسولين التى يحتاجها الجسم كما أنها تساعد على انخفاض الوزن لأنها تكسب الشعور بالشبع والامتلاء بدون ارتفاع فى السعرات الحرارية.

وتشير الدراسات أن تناول عشرة جرام من الألياف يوميا يقلل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 14% ، ومصادر الألياف هى التوابل وقشور البقول والرده والمكسرات الخضراوات والفواكه الطازجة.

و يحتاج الإنسان إلى 20 جم من الألياف يوميا ويحتاج مرضى السكر إلى ضعف هذا العدد، كما أن مقدار الألياف التى يحتاجها الطفل يوميآ تساوى عمر الطفل + 5 فالطفل الذى يبلغ عمره 5 سنوات يحتاج إلى 10 جم من الألياف يوميآ.