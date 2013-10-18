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صحة اليمن: 83 حالة إصابة حالة بالإيدز فى 16 عاما

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صحة اليمن: 83 حالة إصابة حالة بالإيدز فى 16 عاما صحة اليمن: 83 حالة إصابة حالة بالإيدز فى 16 عاما

بلغ إجمالى الحالات المصابة بفيروس فقدان المناعة الطبيعية المكتسبة "الإيدز" بمحافظة ذمار اليمنية خلال 16 عاما ماضية، 83 حالة منها 26 إناث، وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن إجمالى الوفيات من الحالات المصابة منذ عام 1997 وحتى النصف الأول من العام الحالى 2013، 27 حالة منها ثمانى حالات إناث.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى المرضى المتعايشين بفيروس الإيدز منذ عام 1997 وحتى النصف الأول من العام الحالى 2013، 45 حالة منها 16 حالة إناث.

وأكد التقرير أن هناك مراكز تعمل على تقديم المشورة والفحص الطوعى المجانى لمساعدة المترددين على اتخاذ القرارات بشأن هذا المرض والتعامل بفاعلية مع نتائج فحص الإيدز، بالإضافة إلى تقديم كافه المعلومات المتعلقة.

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