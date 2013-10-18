دعوات لمقاطعة الأفلام "المخلّة بالآداب"

دعا عدد من الشباب المصري إلى مقاطعة أفلام عيد الأضحى المعروضة حالياً، ووصفوها بأنّها من أهم أسباب التلوث الثقافي لاحتوائها على مشاهد مبتذلة وأغان شعبية رديئة تؤذي المتلقي.

جاء ذلك من خلال إنشاء عدد من الغروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لضرورة عدم مشاهدة هذه الأفلام خاصة من قبل الأطفال والمراهقين، مع اتهامها بأنها سبب رئيسي من أسباب التحرش المنتشر حالياً في الشارع المصري.

وركزت بعض الحملات على أفلام السبكي، فيما انشأ جروب خصيصا لمقاطعة أفلام "القشاش" لحورية فرغلي ومحمد فراج و"عش البلبل" لسعد الصغير ودينا وكذلك فيلم "8 %" لأوكا وأورتيجا وشحتة ومي كساب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"