أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دعوات لمقاطعة الأفلام "المخلّة بالآداب"

Google+ Print
دعوات لمقاطعة الأفلام "المخلّة بالآداب" دعوات لمقاطعة الأفلام "المخلّة بالآداب"

دعا عدد من الشباب المصري إلى مقاطعة أفلام عيد الأضحى المعروضة حالياً، ووصفوها بأنّها من أهم أسباب التلوث الثقافي لاحتوائها على مشاهد مبتذلة وأغان شعبية رديئة تؤذي المتلقي.
جاء ذلك من خلال إنشاء عدد من الغروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لضرورة عدم مشاهدة هذه الأفلام خاصة من قبل الأطفال والمراهقين، مع اتهامها بأنها سبب رئيسي من أسباب التحرش المنتشر حالياً في الشارع المصري.
وركزت بعض الحملات على أفلام السبكي، فيما انشأ جروب خصيصا لمقاطعة أفلام "القشاش" لحورية فرغلي ومحمد فراج و"عش البلبل" لسعد الصغير ودينا وكذلك فيلم "8 %" لأوكا وأورتيجا وشحتة ومي كساب.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي