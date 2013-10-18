هذه هي تفاصيل مسلسل عادل إمام لرمضان 2014

تنفرد "سيدتي نت" بكشف مسلسل عادل إمام الجديد الذي سيقدمه في رمضان المقبل.

العمل اسمه "صاحب السعادة "كوميدي من انتاج تامر مرسي وميزانيته المبدئية 40 مليون جنيه، وهو من تأليف يوسف معاطي واخراج رامي إمام، وسوف يبدأ الزعيم التجهيز له عقب اجازة عيد الاضحى.

يذكر ان هناك العديد من الجهات الإنتاجية سبق وأعلنت في الأسابيع الماضية انها تعاقدت مع إمام على بطولة مسلسل رمضاني، وكان أبرزها تصريحات رجل الاعمال محمد ابو العينين صاحب قناة "صدى البلد" ، إلى أن نجح المنتج تامر مرسي في الحفاظ على توقيع الزعيم للعام الثالث على التوالي لينهي كل ما نشر في هذا الشأن .

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