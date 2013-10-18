أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمود عبد العزيز نجم عرض "عش البلبل"

Google+ Print
محمود عبد العزيز نجم عرض "عش البلبل" محمود عبد العزيز نجم عرض "عش البلبل"

حرص الفنان محمود عبد العزيز على حضور العرض الخاص لفيلم "عش البلبل"، أحدث أفلام ابنه كريم، وهي عادة محمود عبد العزيز حيث يحرص دائماً على التواجد مع كريم في كل بطولة سينمائية له.
كما حضر شقيقه زيزو الذي شاركه أيضاً الاحتفال بفيلم "هاتولي راجل" الذي شارك فيه كريم.
العرض الخاص أقيم بسينما "نايل سيتي" وحضر عدد كبير من أبطال الفيلم يتقدمهم المنتج أحمد السبكي.
من جهتها حضرت إيمي سمير غانم العرض لتهنئة كريم بفيلمه الجديد وكان بصحبتها كريم فهمي بطل فيلم "هاتولي راجل".

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي