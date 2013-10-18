محمود عبد العزيز نجم عرض "عش البلبل"

حرص الفنان محمود عبد العزيز على حضور العرض الخاص لفيلم "عش البلبل"، أحدث أفلام ابنه كريم، وهي عادة محمود عبد العزيز حيث يحرص دائماً على التواجد مع كريم في كل بطولة سينمائية له.

كما حضر شقيقه زيزو الذي شاركه أيضاً الاحتفال بفيلم "هاتولي راجل" الذي شارك فيه كريم.

العرض الخاص أقيم بسينما "نايل سيتي" وحضر عدد كبير من أبطال الفيلم يتقدمهم المنتج أحمد السبكي.

من جهتها حضرت إيمي سمير غانم العرض لتهنئة كريم بفيلمه الجديد وكان بصحبتها كريم فهمي بطل فيلم "هاتولي راجل".

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