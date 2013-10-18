بعد طول انتظار، Gravity في الصالات العربية

Gravity هو الفيلم المنتظر في الصالات العربية هذا الأسبوع نظراً لنجاحه الكبير عالمياً على شباك التذاكر وإعجاب النقّاد به. فيما يلي لمحة سريعة عن هذا الفيلم الرائع.

Gravity

إذا أردت وصف فيلم Gravity في جملة مفيدة أقول أنه أجمل فيلم محوره الفضاء أنتجته هوليوود منذ عام 1968 أي عندما أطلق Stanley Kubrick فيلمه الكلاسيكي الرائع 2001: A Space Odyssey. صحيح أن قصة الفيلم قد تبدو عادية للبعض ولكن أهمية الفيلم هي في الطريقة التي عالج فيها المخرج المبدع Alfonso Cuarón القصة، فأدخل عليها مجموعة كبيرة من الرموز ومواقف مشوّقة ممزوجة بالتوتر. تمثيلياً قدّمت "سندرا بولوك" أهم دور في مسيرتها الفنية وهي تستحق عن جدارة نيل أوسكار أفضل ممثلة.

Gravity يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان.