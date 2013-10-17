نوري المالكي يؤكد أنه لن تكون هناك حرب أهلية في العراق

كتب : أ ش أ الخميس 17-10-2013 21:59

حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أصحاب الفتاوى التكفيرية ممن يظهرون على منصات التظاهرات وفي الفضائيات مسؤولية إراقة الدماء، مشيرا إلى أن أعمال العنف والتفجيرات في العراق يقوم بها عناصر يدخلون عبر البوابة السورية.

وأضاف المالكي، في تصريحات صحفية على هامش حفل زفاف جماعي أقامه ملتقى البشائر مساء اليوم، في قضاء الهندية شرق مدينة كربلاء، أنه لن تكون هناك حرب أهلية في العراق لأن العراقيين ذاقوا مرارة شيء يسير منها في فترة ما بعد حادثة تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء.

وتابع المالكى أن العراقيين من السنة والشيعة يرفضون الدخول في حرب أهلية لا رابح فيها ولن تخلف سوى سيل من الدماء وسقوط الأبرياء وتخريب البلد، وقال "إننا سيطرنا على الحرب الأهلية في إطار المصالحة الوطنية حينما اتفقنا على تفعيل القواسم المشتركة بين أبناء الشعب بكل مكوناته ومذاهبه"، مشيرا إلى أن أعمال العنف والقتل والتفجيرات في العراق يقوم بها عناصر يدخلون عبر البوابة السورية، مشيرا إلى أن العالم انتبه إلى أن عاصفة الإرهاب لن تبقى في حدود سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وإنما ستنتقل الى دول أخرى، وكشف عن أن هناك توجها دوليا لمحاصرة الإرهابيين والجهلة الذين هجموا على المنطقة.

وقال رئيس الوزراء العراقى إن مشكلة العراق هي في من يفتي بجواز القتل من أصحاب الفتاوى التكفيرية وهم يتحملون مسؤولية الدماء التي تراق، مضيفا أن العراق فيه من هؤلاء الذين يظهرون على منصات التظاهر وفي الفضائيات والإذاعات ويتحدثون في ما لا يرضي الله، مشددا على أن رهاننا على وعي الشعب وفهمه لحقيقة أنه لا غالب ولا مغلوب في الحرب الأهلية بل إن الجميع خاسر فيها وفي المقدمة العراق.