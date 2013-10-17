"الجيش الحر": مقتل اللواء جامع سيؤدي لاهتزاز نظام الأسد

كتب : أ ش أ الخميس 17-10-2013 22:02

أكد المتحدث الإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد، أن مقتل رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء جامع جامع سيؤدي إلى اهتزاز نظام الأسد عسكريًا وسينهار في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة استطاعت خلال الأيام الماضية قتل العديد من ضباط النظام في المدينة.

وأوضح المقداد، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم، أن مقتل اللواء جامع جامع جاء نتيجة إلقاء عبوة ناسفة على موكبه، مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد سيحاول تغطية الصدمة الكبيرة، والعمل على رفع معنويات مؤيديه في هذه المنطقة من خلال القصف العنيف، وإظهار القوة مرة أخرى لترهيب المواطنين في دير الزور.

وأشار المتحدث الإعلامي للجيش السوري الحر إلى أن الجيش النظامي ضرب، منذ قليل، بعض المناطق في دير الزور بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.