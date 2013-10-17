نائب الرئيس العراقي السابق: مستعد للمثول أمام محكمة ببغداد إذا حصلت على ضمانات أوروبية

كتب : أ ف ب الخميس 17-10-2013 22:19

أعرب نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، المحكوم عليه غيابيا في بلاده بالإعدام، عن استعداده للعودة فورا إلى بغداد للمثول أمام القضاء في حال تعهد الاتحاد الأوروبي بضمان محاكمة عادلة له.

وقال رئيس الحزب الإسلامي العراقي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، "إنه مستعد الآن وفورا للمثول أمام قضاء عادل يوفر له ولأفراد حمايتيه المعذبين فرصة حقيقية لاثبات براءتهم".

وأضاف الهاشمى في المؤتمر أن فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة وإذعانه لكل أوامره مما شوه صورة وسمعة العراق محليا ودوليا.

وعرض الهاشمي في المؤتمر الصحفي وثائق ومقاطع فيديو "تثبت تورط المالكي ومكتبه في أعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "أغلب المعتقلين أبرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الأجهزة الأمنية والدليل الذي لا يقبل الشك الانهيار الأمني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمالكي".

والهاشمي احد ابرز القادة السياسيين السنة في العراق ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.وحكم على الهاشمي، بالاعدام غيابيا في سبتمبر 2012 بعد ادانته بقتل قضاة ومحامية ولواء، وهي تهم ينفيها قطعيا مؤكدا أنه ضحية ملاحقة قضائية ذات أهداف سياسية يقف خلفها رئيس الوزراء نوري المالكي، وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من فرق الموت وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر فالسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا.