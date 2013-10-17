الائتلاف السوري: قرار المشاركة في "جنيف 2" لم يتخذ بشكل نهائي

كتب : أ ش أ الخميس 17-10-2013 22:49

قال لؤي صافي عضو الائتلاف الوطني السوري المعارضة إن قرار المشارك في مؤتمر "جنيف 2" لم يتخذ بشكل نهائي، وأنه مقرون بشروط أهمها رحيل الرئيس بشار الأسد.

وأضاف صافي، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم، متحدثا من الدوحة، أن القرار النهائي سيأتي من الهيئة العامة للائتلاف، لافتا إلى أن ما

تم إعلانه هو موافقة مبدئية على الذهاب إلى جنيف ضمن تصور يدور حول نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات وهذا يعني انتهاء دور بشار الأسد لأنه سيكون بلا صلاحيات.

وأوضح أن الائتلاف مستعد للمشاركة والحوار مع فاروق الشرع نائب الرئيس السوري من طرف النظام، مشيرا إلى أن الشرع لم يكن جزءا من آله القتل التي تدمر البلاد منذ اكثر من عامين ـ على حد قوله.