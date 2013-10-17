أبو تريكة يؤكد اعتزاله .. ويصرح: القرار لي فقط ولا رجعة فيه

أكد محمد أبو تريكة نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر قراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية موسم الفريق الأحمر، مؤكدا أنه قرار نهائي لا رجعة فيه.

وكان أبو تريكة قد أعلن اعتزاله رسميا بعد التأهل المأمول لكأس العالم للأندية بالمغرب إن حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال تدوينة له بصفحته على تويتر.

وقال أبو تريكة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com يوم الخميس "لن ألعب كرة قدم طوال حياتي، لقد جاء وقت الاعتزال".

وأضاف في نبرة هادئة "هذه هي سنة الحياة، الاعتزال ضروري لأنه لم يعد هناك دوافع بالنسبة لي للاستمرار.. كان حلم المونديال هو الأخير بالنسبة لي".

وخسر المنتخب المصري من غانا في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل بهزيمة قاسية 6-1، ما جعل حلم المونديال يتخذ طريقه للتبخر.

قراري فقط

وبسؤاله عن مدى موافقة ناديه الأهلي على قراره بالاعتزال، قال اللاعب الحاصل على أربعة ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الشياطين الحمر "القرار شخصي".

واستطرد "مع احترامي للجميع، فقرار الاعتزال يعود للاعب فقط وليس للنادي".

وأتم "الكل يعلم أن قراراتي لا رجعة فيها، أتخذها وأنا مقتنع بها تماما .. حانت الفرصة للأجيال القادمة".