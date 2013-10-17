"تمرد معلمي القاهرة" تطالب وزير التعليم بتعيين مدرّسي الحصة

كتب : توفيق شعبان الخميس 17-10-2013 20:21

طالبت حركة "تمرد معلمي القاهرة" وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بضرورة تعيين كل المعلمين بالحصة منذ عام 2000 طبقا للقرار الوزاري (رقم 75 لسنة 2011) والمذكرة التفسيرية الملحقة به بتعيين كل من أمضى ثلاث سنوات متصلة على رأس العملية التعليمية.

وأكدت الحركة أنه من الظلم أن يوجد خريجو كلية التربية منذ عام 2000 ويعملون بالحصة منذ وقتها وإلى الآن لم يتم تعيينهم، وأنه من الظلم مساواتهم بالمتعاقدين الجدد، حيث إن مدة عملهم بالتدريس تتجاوز الثلاثة عشر عامًا وأن الظلم الواقع عليهم ليس لهم أي ذنب فيه، وخاصة أن وضعهم قانوني من خلال عملهم في المدارس وبموافقة الإدارات والمديريات التعليمية.

وأوضحت الحركة من ضرورة تحرك وزارة التعليم لحل هذه المشكلة وضرورة العمل على الأقل على تعيين معلمي بالحصة، ومن ثم ضم مدة عملهم بالتعليم إلى ملف خدمتهم حتى يتم تحقيق العدل لهؤلاء المعلمين وأن تجاهل حل هذه المشكلة يعمل على إعاقة العملية التعليمية والنهوض بها.