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6 مدرعات تحاصر منزلا بالشيخ زويد لأحد المطلوبين جنائيا

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6 مدرعات تحاصر منزلا بالشيخ زويد لأحد المطلوبين جنائيا 6 مدرعات تحاصر منزلا بالشيخ زويد لأحد المطلوبين جنائيا

كتب : خالد الامير الخميس 17-10-2013 20:58

حاصرت، مساء اليوم، 6 مدرعات للجيش منزلاً لأحد تجار الممنوعات بضواحي مدينة الشيخ زويد.

وأفاد أحد شهود العيان بأن "ع.ا.ش"، أحد أهم المطلوبين أمنيًا حاصرت مدرعات الجيش بيته بعد صلاة العشاء مساء اليوم ولكنه تمكن من الهرب.

فيما يشار إلى أن قوات الجيش تداهم أوكار المسلحين والمهربين والمطلوبين أمنيًا وجنائيًا للحد من الجريمة والانفلات الأمني بحسب مصادر أمنية، كان آخرها منذ 3 أيام حينما ألقت القبض على أحد تجار الهيروين بالشيخ زويد وهارب من حكم بالسجن لمدة 15 عامًا وقت ثورة 25 يناير المجيدة.

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