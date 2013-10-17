طائرة عسكرية مصرية تمشط شمال سيناء بحثا عن المسلحين

كتب : خالد الامير الخميس 17-10-2013 20:59

حلّقت، مساء اليوم، طائرة هيلوكوبتر مصرية فوق مدن وقرى شمال سيناء بشكل مكثف بارتفاع منخفض.

فيما أفادت مصادر قبلية بأن الطائرة حلّقت فوق مدن العريش والشيخ زويد ورفح مطفأة الأنوار، ولكن شوهدت بشكل واضح لتحليقها بارتفاع منخفض وصوت عالٍ لفت أنظار الجميع.

وأصبح وجود الطيران الحربي بشكل يومي ملحوظًا منذ بداية الحملة الأمنية بشمال سيناء واستهداف المسلحين للقوات الأمنية.

والجدير بالذكر أنه يوجد في سماء سيناء أكثر من طائرة حربية تحلّق في المنطقة بارتفاع عالٍ لا يعرف هويتها ولكن ترى أنوارها واضحة للعيان.