مورينيو يفكر في تجديد دماء تشيلسي بلاعبين من فريق الشباب

(إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم أنه يفكر في تجديد دماء الفريق في الفترة المقبلة بالاعتماد على لاعبين شباب.

وأعرب مورينيو عن ثقته بوجود لاعبين مميزين ضمن أكاديمية تشيلسي التي تضم لاعبين أصغر من 21 عاما، إلا أنه أكد على أهمية اللاعبين الكبار والمخضرمين في صفوف "البلوز".

وأوضح المدير الفني البرتغالي في مقابلة مع صحيفة "ذي جارديان" قائلا "اللاعبون من سن 26 إلى 30 عاما لهم رونق خاص داخل الملعب، ودائما ما يسعون من أجل تقديم أفضل أداء لديهم".

وأشاد مدرب تشيلسي بمستوى أكاديمية النادي الإنجليزي مؤكدا أن المدربين والمنشآت وطريقة التدريب تنفذ كما يجب أن يكون الوضع مع اللاعبين الشباب.

وأكد مورينيو على رغبته لوجود البدائل المناسبة لتشيلسي من اللاعبين الإنجليز في الأكاديمية قائلا "إذا لم يتوفر لي من اللاعبين الإنجليز بدائل لكل من فرانك لامبارد (39 عاما) وجون تيري (36 عاما)، سأشعر بحزن شديد".

وشدد المدرب البرتغالي أنه دائما ما يعجبه ولاء اللاعبين الإنجليز، ورغبتهم في مساعدة اللاعبين الأجانب في بداية مسيرتهم.