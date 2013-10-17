الجيش السورى الحر: مقتل جامع جامع سيؤدى إلى اهتزاز نظام الأسد

أكد المتحدث الإعلامى للجيش السورى الحر لؤى المقداد، أن مقتل رئيس فرع الاستخبارات العسكرى فى دير الزور، اللواء جامع جامع، سيؤدى إلى اهتزاز نظام الأسد عسكريا، وسينهار فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن قوات المعارضة استطاعت خلال الأيام الماضية قتل العديد، من ضباط النظام فى المدينة.

وأوضح المقداد فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، متحدثا عبر الحدود السورية التركية، أن مقتل اللواء جامع جامع جاء نتيجة إلقاء عبوة ناسفة على موكبه، مشيرا إلى أن نظام بشار الأسد سيحاول تغطية الصدمة الكبيرة، والعمل على رفع معنويات مؤيديه فى هذه المنطقة من خلال القصف العنيف، وإظهار القوة مرة أخرى لترهيب المواطنين، فى دير الزور.

ولفت المقداد إلى أن الجيش النظامى ضرب منذ قليل بعض المناطق فى دير الزور، بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.

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