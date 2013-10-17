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رئيس مخابرات القذافى يطلب عدم محاكمته فى ليبيا

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رئيس مخابرات القذافى يطلب عدم محاكمته فى ليبيا رئيس مخابرات القذافى يطلب عدم محاكمته فى ليبيا

استأنف رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتركه يحاكم فى بلاده، ودعا القضاة إلى مطالبة ليبيا بعدم البدء فى المحاكمة حتى يتم البت فى استئنافه.

وقال محامى السنوسى فى الطلب الذى تقدم به الخميس "إن عدم تأجيل محاكمته فى ليبيا يعنى أن السنوسى يمكن أن يدان ويعدم قبل أن يصدر قضاة الاستئناف قرارا بشأنه".

وأصدر القضاة فى المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضى قرارا بأن ليبيا "راغبة وقادرة" على محاكمة السنوسى، وبالتالى فإنه لا يمكن أن يحاكم فى المحكمة الجنائية الدولية، التى تعد محكمة الخيار الأخير.

ويواجه السنوسى اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية لتورطه المزعوم فى حملة القمع الدموية ضد معارضى الديكتاتور السابق معمر القذافى الذى قتل عام 2011.

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