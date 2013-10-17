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مباراة مصر وغانا ضمن أكبر 10 انتصارت في تاريخ تصفيات إفريقيا

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مباراة مصر وغانا ضمن أكبر 10 انتصارت في تاريخ تصفيات إفريقيا مباراة مصر وغانا ضمن أكبر 10 انتصارت في تاريخ تصفيات إفريقيا

هزيمة المصري على يد نظيره الغاني بستة أهداف مقابل هدف في المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 هي واحدة من أكبر انتصارات حققتها المنتخبات الإفريقية في تاريخ تصفيات القارة السمراء.

ويستعرض FilGoal.com أكبر 10 انتصارات للمنتخبات الإفريقية في تصفيات القارة السمراء منذ أن حصلت على مقعد كامل عام 1970 باستبعاد نتائج المراحل التمهيدية.

1- 8-2 ناميبيا

الانتصار الأكبر في تاريخ تصفيات قارة إفريقيا النهائية حققه المنتخب المصري على ضيفه الناميبي في تصفيات كأس العالم 2002 والتي انتهت بثمانية أهداف مصرية مقابل هدفين، المباراة شهدت أسرع هاتريك إفريقي في تاريخ الكرة من قبل المهاجم المصري عبد الحميد بسيوني.

2- ( 7 أهداف نظيفة )

النتيجة التي تكررت مرتين الأولى في تصفيات 2006 وكان من نصيب المنتخب التونسي على حساب ضيفه المالاوي أما الثانية فكانت في تصفيات 2014 وكانت من نصيب منتخب غانا في شباك ليسوتو.

3 – مصر 7-1 ناميبيا

المنتخب المصري يهز شباك منتخب ناميبيا بسبعة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس العالم 1998 بثلاثية من علي ماهر وهدفين لحسام حسن وآخر لشقيقه إبراهيم وهدف جاء عن طريق أحمد حسن.

4- ( ستة أهداف نظيفة )

- نتيجة تكررت 3 مرات في تصفيات كأس العالم 2002 والطريف أنها حدثت في مجموعة واحدة إذ حققت تونس الفوز بستة أهداف نظيفة على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل كما فازت كوت ديفوار على مدغشقر بالنتيجة ذاتها.

5 – ( 6-1 )

لم تكن مباراة مصر وغانا الأخيرة في تصفيات 2014 هي الوحيدة التي انتهت بتلك النتيجة الثقيلة في المراحل الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال إذ فازت مصر على السودان في تصفيات 2006 بنفس النتيجة في المقاولون.

كما حدثت تلك النتيجة في مباراة غينيا وموزمبيق منافستي مصر في المجموعة المؤهلة للمرحلة الفاصلة من تصفيات 2014 لحساب المنتخب الغيني.

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فيديو اليوم السابع

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