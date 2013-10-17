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أحمد حسن: برادلي تم تضليله

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أحمد حسن: برادلي تم تضليله أحمد حسن: برادلي تم تضليله

أرجع أحمد حسن لاعب وسط الزمالك وقائد منتخب السابق أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب كان مضلل.

وقال حسن في تصريحات لـFilGoal.com "اللاعبون والجهاز الفني يتحملون مسؤولية الهزيمة الثقيلة".

وفسر "الجهاز الفني لم يقرأ غانا بالشكل الكافي والدليل الخطأ الكبير في الخطة والتشكيل، أما اللاعبون فقد استسلموا سريعا ولم يقاتلوا لحفظ ماء الوجه".

وتلقى المصري هزيمة تاريخية أمام غانا 6-1 في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014.

وأضاف حسن "برادلي لم يكن صاحب القرار الأوحد في اختيار الخطة أو قائمة المنتخب، والجهاز المعاون كان يضلله في كثير من الأمور".

واستطرد "العديد من اللاعبين كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب والمشاركة وتجدهم خارجه لحسابات خاصة، بينما البعض الآخر لا يشارك مع فريقه وتجده أساسيا في المنتخب".

وأشار حسن أنه على المنتخب أن يلعب مباراة العودة من أجل الفوز بأي نتيجة لمجرد رد الاعتبار لسمعة وتاريخ الكرة المصرية وليس من أجل التأهل.

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