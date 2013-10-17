طبيب المنتخب يبرئ إكرامي من تهمة الهروب أمام غانا

برئ طارق سليمان طبيب منتخب مصر شريف إكرامي حارس المرمى من التقارير التي أشارت إلى تهربه خلال مواجهة غانا وإدعاء الإصابة.

وشارك إكرامي في مباراة مصر وغانا التي انتهت بفوز النجوم السوداء 6-1 وخرج بعدما تلقت شباكه أربعة أهداف بعدما اشتكى من إصابة في الركبة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن إكرامي لم يتعرض لإصابة خلال المباراة وطلب التغيير بسبب الأهداف التي سكنت شباكه.

وقال سليمان لـFilGoal.com "هذا الكلام عار تماما من الصحة، إكرامي تعرض لكدمة في الركبة خلال كرة الهدف الثاني بعدما اصطدم في حسام غالي".

وتابع "اللاعب تحامل على نفسه حتى الهدف الرابع ولكنه طلب التغيير عندما شعر أنه لا يستطيع الاستمرار".

وأكد سليمان أنه أرسل التقرير الطبي الخاص به لإيهاب علي طبيب الأهلي من أجل إجراء إشاعة على ركبة إكرامي قبل عودته للتدريبات استعدادا للقطن الكاميروني.