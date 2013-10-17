وزير الطيران: البدء فى أول مطار صديق للبيئة بالإسكندرية نهاية ديسمبر

أكد مهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، أن المبنى الجديد بمطار برج العرب والذى يعد أول مبنى يعمل بالطاقة الشمسية فيما يعرف بالمطارات الصديقة للبيئة سيبدأ العمل به خلال فترة وجيزة.

وقال فاضل لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، أن وفدا من مؤسسة التعاون اليابانى الدولى "جايكا"، زار القاهرة خلال الفترة الماضية، وتم الإتفاق على البدء فى تمويل المشروع فور إنهاء الحظر اليابانى على سفر المواطنين اليابانيين إلى القاهرة، ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر قريبا استنادا على عودة الأمن إلى الشارع المصرى، والبدء فى تمويل المشروع والبدء فى تنفيذه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تكلفة المبنى الثانى بمطار برج العرب تبلغ مليار جنيه قابلة للزيادة، ويندرج المبنى تحت قائمة “ECO AIRPORT”، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2016، على أن يستوعب 4 ملايين راكب، مع بناء طرمك يستوعب 20 طائرة.

وتعهدت مؤسسة التعاون اليابانى الدولى "جايكا" بتمويله كليا، على أن يكون المشروع عبارة عن مبنى صديق للبيئة، وممر مساعد، وطرمك يسع 20 طائرة، وفترة سداد مدتها 40 عاما، بفائدة نصف فى المائة، شريطة أن تكون نسبة 30 إلى 40% من المنتجات المعروضة داخل المطار يابانية الصنع، كما سيتم تشييد منطقة تجارية خارج المبنى، وسيدار بالطاقة الشمسية، مما سيوفر احتياطى وقود بنسبة 20%، كما يتميز المطار صديق البيئة بتدوير مخلفاته، وترشيد الإضاءة، وتقليل الانبعاثات، وتدوير المياه.