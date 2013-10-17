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قتلى وجرحى في 4 انفجارات بمنطقة الكريعات والجزيرة السياحية شمال بغداد

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قتلى وجرحى في 4 انفجارات بمنطقة الكريعات والجزيرة السياحية شمال بغداد قتلى وجرحى في 4 انفجارات بمنطقة الكريعات والجزيرة السياحية شمال بغداد

كتب : أ ش أ الخميس 17-10-2013 19:52

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن عددًا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار أربع سيارات مفخخة في منطقة الكريعات والجزيرة السياحية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق العام في منطقة الكريعات شمال بغداد انفجرت مساء اليوم، أعقبها انفجار سيارتين مفخختين في المنطقة ذاتها، فيما انفجرت سيارة مفخخة رابعة قرب جزيرة بغداد السياحية شمال بغداد؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يعرف عددهم بعد.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن طوقت أماكن الانفجارات ومنعت الاقتراب منها، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت بغداد شهدت انفجار 8 سيارات مفخخة طالت شارع الصناعة وكراج الأمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد وشارع المسبح بمنطقة بغداد الجديدة وشارع الصحة بمنطقة الدورة، وفي مدخل الصمود بمنطقة الحسينية وفي حيي البتول الرشاد شرق بغداد، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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