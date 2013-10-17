مصورة صحفية هندية يغمى عليها أثناء شهادتها في حادث اغتصابها

كتب : أ ش أ منذ 45 دقيقة

أدلت المصورة الصحفية الهندية، التى تعرضت لاغتصاب جماعي بشع في مدينة مومباي أغسطس الماضي، بأقوالها، اليوم، أمام إحدى المحاكم الهندية، وذلك على مدار أكثر من أربع ساعات.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المجنى عليها، التي تبلغ من العمر 22 عاما، والتي لم يعلن عن هويتها نظرا لحساسية القضية، تعرضت للإغماء خلال الإدلاء بشهادتها عندما تذكرت تفاصيل الاعتداء البشع عليها، ما اضطر قاضى المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا ونقلها إلى المستشفى.

وقالت الشبكة إن المجنى عليها تعرفت على الجناة الخمسة الذين قاموا بالاعتداء عليها، حيث يحاكم أربعة منهم أمام المحكمة، فيما يحاكم متهم خامس أمام محكمة الجنح نظرا لصغر سنه.

وقد شهدت وقائع الجلسة عرض فيلم الفيديو الذي قام الجناة بتصويره لعملية الاغتصاب الجماعي للمصورة المجنى عليها.

وكانت إحدى المحاكم الهندية قد حكمت في الشهر الماضي بالاعدام على اربعة أشخاص ادينوا باغتصاب سيدة شابة فى مدينة دلهى فى شهر ديسمبر الماضى فى جريمة هزت اركان المجتمع الهندى .

تجدر الاشارة إلى أن البرلمان الهندى وافق فى وقت سابق من العام الجاري على مشروع قانون ينص على تغليظ العقوبات ضد مرتكبى جرائم الاغتصاب لتصل الى حد الاعدام.