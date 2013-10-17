فنانو ونجوم مصر يطلقون حملة لدعم المتسابق طاهر مصطفى في "ستار أكاديمي"

كتب : سهيلة حامد الخميس 17-10-2013 17:04

يحتدم الصراع، الليلة، فى حلقة برنامج "ستار أكاديمى" التى ستذاع في الثامنة مساءً على قناة "سى بى سى"، حيث يتحدد مصير المتسابق المصرى الوحيد فى الحلقة طاهر مصطفى، والذى يتنافس مع نور فرواتي من سوريا، وعيسى المرزوق من الكويت.

وفى إطار دعم المتسابق المصري، قام عدد من الفنانين بحملة لدعمه خاصة بعد الاهتمام الكبير من جماهير الدول الأخرى بمتسابقيهم، ومن بين الفنانين الذين اهتموا بالدعوة للتصويت للمتسابق المصرى، الفنانة غادة عبد الرازق التى وضعت صورته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلى حسابها علي "تويتر"، ودعت للتصويت له من أجل صنع فرحة جديدة للمصريين، ومن الفنانين أيضا الذين اشتركوا في حملة الدعم سميرة أحمد، أحمد بدير، أحمد راتب، وهانى رمزى، وأحمد عز، وأحمد رزق، وغادة إبراهيم، ومنة فضالى، وجنات وآخرين.

تأتى تلك المبادرة فى إطار جذب الجمهور المصرى للمشاركة فى مساندة المتسابق المصرى لصعوده وعودته للأكاديمية، وعدم مغادرتها لاستكمال طريقه فى البرايم المقبل.

كان المتسابق المصرى قد دعا جموع المصريين إلى التصويت له خاصة فى هذا التوقيت الحاسم بالنسبة لمصيره، وهو ما دفع بعض الفنانين وشجعهم على الدعوة له، وكانت لدعوته تأثير فى زيادة نسبة التصويت نسبيا حيث بدأ عدد من الجمهور المصرى يهتم بالتصويت بل ويشجع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاهتمام بالمتسابق المصري طاهر.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ويعد من أول برامج المسابقات الغنائية الأشهر في الوطن العربي هذا وستحل النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة على البرايم الرابع من ستار أكاديمي اليوم، حيث ستقدم أجمل اللوحات الاستعراضية لتتواصل رحلة البحث عن الفائز بلقب الموسم التاسع من البرنامج.