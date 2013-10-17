"التعليم" توقف قناة "زدني" الإخوانية.. وتحيل ملفها للشؤون القانونية

أبوالنصر: التليفزيون يطالبنا بـ250 ألف دولار.. ونستعد لإطلاق قناة مشتركة مع "الشباب"

كتب : توفيق شعبان منذ 52 دقيقة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إيقاف العمل في قناة "زدني" التعليمية الإخوانية وإحالة ملفها إلى الشؤون القانونية، مشيرًا إلى الاتفاق مع وزير الشباب لإطلاق قناة فضائية مشتركة بين الوزارتين على أن تتولى إنشاءها وزارة الشباب فيما تزودها "التعليم" بالمواد التليفزيونية اللازمة.

وأوضح أبو النصر، في تصريحات صحفية أمس، أنه حصل على موافقة مبدئية من وزارة الإعلام بتقليل تكاليف الإنشاء، خاصة أن القناة تهدف لتقديم محتوى علمي وترفيهي متميز وعالي الجودة لطلاب المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تلجأ إلى تأجير أستديوهات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن ستتجه لاستغلال الأستديوهات الخاصة بها في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، خاصة بعد فشل التجربة السابقة في قناة "زدني".

ونوه الوزير بأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالب الوزارة بسداد 250 ألف دولار مقابل توفير إشارة بث لـ"زدني" رغم عدم تفعيل القناة أو بث أي برامج عليها، مؤكدًا أن الوزارة قررت وقف العمل بالقناة وإحالة الملف الخاص بها إلى الشؤون القانونية.

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم الاستعانة بفريق التطوير التكنولوجي الخاص بالوزارة للإشراف والمساهمة في البرامج التي سيتم بثها على شاشة القناة الجديدة، لافتًا إلى أن المستندات الخاصة بالمشروع تم الانتهاء منها بالفعل، وأنه في طور التصديق من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الاتفاق على إطلاق قناة "زدني" تحت إشراف قيادات إخوانية في وزارة التربية جرى في عهد الوزير السابق.