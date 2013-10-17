يوميات "ستار أكاديمي": الطلاب يستعدون للبرايم الرابع.. و"مقلب" من الفتيات ضد الشباب

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "CBC"، استعدادات الطلاب للبرايم الرابع، بعدما اطمئنوا على زميلتهم رنا سماحة، التي أُصيبت بجرح في الرأس.

وبدأ الطلاب استعدادهم بالانتظام في درس الرياضة ثم درس الصوتيات واللغة الفرنسية.

ونظّمت الطالبات "مقلب" في زملائهن، حيث ارتدين ملابس فضفاضة وأخفين وجوههن، وذهبن إلى غرفة الطلاب أثناء نومهم ليخيفونهم.

وشهدت الأكاديمية حالة من المرح والنشاط قبل بدء البرايم الرابع، الذي تحضره الفنانة نوال الزغبي، والذي يحدد خروج أحد الطلاب الثلاثة، نور فراوتي وعيسى المرزوقي وطاهر مصطفى.