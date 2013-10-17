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الليمون يساعد على الحماية من تلوث اللحوم فى العيد

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الليمون يساعد على الحماية من تلوث اللحوم فى العيد الليمون يساعد على الحماية من تلوث اللحوم فى العيد

عيد الأضحى المبارك هو عيد تناول لحم الضأن، ويعرف عن تلك الأنواع من اللحوم أنها صعبة الهضم، فكيف يمكن تناولها باستمتاع ودون الشعور باى الآلام لعسر الهضم أو الحموضة.

يقول الدكتور أحمد صيام طبيب ممارس عام، إن لحوم الضأن من الأطعمة التى قد تتسبب بعسر هضم، وحتى تستطيع التغلب على تلك المشكلة ينصح بتناول كميات مناسبة من الماء قبل الأكل بربع ساعة على الأقل حتى لا تضطر أن تتناول الماء أثناء الأكل أو بعده مباشرة، محذرا من خطورة تناول الطعام قبل النوم مباشرة، مؤكدا على انه يجب أن يمر على تناول الطعام ساعتان على الأقل قبل النوم، لان النوم فى تلك الحالة يعرضك لحدوث ارتجاع المرئى، وترسب جدران الأوعية الدموية.

مضيفا أن تناول سيجارة بعد الطعام مباشرة تعرضك لنفس مخاطر تناول الطعام ثم النوم مباشرة، كما أن كوبا من الشاى أو فنجان من القهوة على معدة ممتلئة بالبروتين أمر يفضل تجنبه خصوصاً لمن يعانى التهاب المعدة أو تقرحاتها، مضيفا أنه يمكن استبدال تلك المنبهات باللبن الرايب أو عصير كثيف غنى بالسكريات إن لم يكن ذلك يسبب لك مشكلة صحية أخرى.

وأضاف صيام أن الليمون يساعدك على الوقاية نسبياً من أثر تلوث الطعام أو المياه بالبكتريا إن كنت تأكل فى مكان غير موثوق فى نظافته، محذرا من كون تناول "البصل غير المطهى والصلصات المسبكة: يزيدان مشاكل تهيج القولون.

وقال إذا كنت تتوقع أن تأكل كمية كبيرة وتحتاج للتحرك مباشرة بعد الأكل دون "تكسيلة" فيجب تناول قرص أو اثنين من "دومبريدون" قبل الأكل بنصف ساعة، إذا لم تتذكر فيمكنك تناول نفس العقار لكن على هيئة فوار "موتيل فاست"، وإذا كنت ستتناول كميات كبيرة من اللحوم فيفضل أن تأخذ قرصين من "سبازموديجيستين" مع الوجبة بشرط ألا تكون من مصابى تقرح المعدة.

إذا كانت الحموضة بسيطة استخدم ملعقتين من "ميوكوجيل"، لكن لا تستخدم "فوار فواكة" لأنه أكذوبة كبيرة ويريحك لبعض الوقت بعدها يزيد حالتك سوءا.

ونصح صيام بضرورة عدم تناول الحلوى وخاصة الغنى منها بالدهون والبروتين كالحلويات الشرقية أو الجاتوهات، لأنك تأكل كميات مهولة من البروتينات والدهن فى اللحوم، أما إذا كنت من محبى الحلوى فيمكنك تناول الحلوى الخفيفة كالجيلى والكسترد، أو المعتمدة على النشويات والسكريات أكثر من اعتمادها على الدهون مثل كيك الزبادى وسلطات الفواكه المحلاة.

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مصر 365