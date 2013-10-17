حرب شوارع بين الأهالى والإخوان بالأسلحة بقرية قنتير بالشرقية

ذكر شهود عيان أن قرية قنتير مركز فاقوس محافظة الشرقية، تشهد الآن حرب شوارع بين الأهالى والإخوان.

كانت جماعة الإخوان "المحظورة" قد نظموا مسيرة واستعانت بمجموعة من الأعراب الغرباء عن القرية والذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية، وقاموا بالاعتداء على الأهالى دون أى سبب ما أدى إلى إصابة 5 من أهالى القرية منهم أحمد ممدوح حسن والذى أصيب بجرح نافذ بالبطن وعبد السلام حسين رزق بجرح قطعى بالرأس وآخرون غرباء عن القرية كانوا فى زيارة لأقاربهم بالقرية لتهنئتهم بالعيد، وتم نقل المصابين للمستشفى العام بفاقوس.

وأكد شهود العيان أن أهالى القرية تجمعوا على أصوات الذخيرة الحية وحاولوا الإمساك بالأعراب الذين كانوا يحملون الأسلحة الآلية إلا أنهم تمكنوا من الفرار بعدما أطلقوا الأعيرة النارية بشكل مكثف وعشوائى تجاه مسجد التوحيد والذى يتخذه الإخوان وكرًا لهم.