محافظ أسوان يلتقى أوائل الخريجين وأساتذة الأكاديمية العربية

التقى اليوم مصطفى يسرى، محافظ أسوان، أوائل الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بأحد الفنادق العائمة ضمن الرحلة السنوية، التى تنظمها الأكاديمية لأوائل الخريجين برئاسة الدكتور عطا الله حشاد.

أكد محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتماماً بالسياحة الداخلية، لأنها الوسيلة الوحيدة لتعريف الشباب بتاريخ بلادهم ومعالمها السياحية، والأثرية وتثقيفهم بحضاراتها وفنوانها وتراثها وإطلاعهم على جغرافية المكان والإنسان , بجانب إعطائها فرصة الاستمتاع بالمقومات السياحية المتفردة لأسوان، التى تعتبر من أهم المشاتى العالمية.

ورداً على استفسارات الطلاب أوضح يسرى، أنه على الرغم من امتلاك أسوان لقاعدة صناعية كبيرة، تضم العديد من المصانع الضخمة فى صناعات منتجات السكر والأسمدة والسبائك الحديدية، والأسمنت بجانب المصانع المتوسطة والصغيرة فى صناعات الجرانيت، والأسماك والطوب الرملى والمنتجات الغذائية، لافتا أن هناك العديد من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، التى تحتاج لجهود مكثفة من الحكومة لتسويقها، وخلق فرص استثمارية فى صورة مشروعات ضخمة للاستفادة من الاحتياطات الهائلة لهذه الثروات، مؤكداً أن بابه مفتوح أمام جميع المستثمرين ورجال الأعمال من خلال وقوف المحافظة معهم، فى خندق واحد أمام أى معوقات، أو تعقيدات البيروقراطية والروتين.