أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نجاة عميد بالجيش الليبى من محاولة اغتيال

Google+ Print
نجاة عميد بالجيش الليبى من محاولة اغتيال نجاة عميد بالجيش الليبى من محاولة اغتيال

نجا عميد بالجيش الليبى يدعى حسين الهنشير من محاولة اغتيال، اليوم الخميس بمدينة درنة (تقع على ساحل البحر المتوسط شمال شرقى ليبيا )، جراء إطلاق النيران عليه من قبل مسلحين.

وكان الهنشير من أوائل الضباط الذين انضموا لـثورة فبراير، ومن مؤسسى كتيبة شهداء درنة، وأمر كتيبة ناصر مذكور، التى حمت المدينة أثناء القتال وحرب التحرير.

وقال مصدر أمنى اليوم، إنه تم نقل الهنشير إلى المستشفى بعد إصابته جراء هذا الهجوم، وفى السياق ذاته قال شهود عيان "إن العميد كان يقوم بشراء الخبز وتابعته سيارة، وعندما دخل من الشارع الخلفى لفندق لؤلؤة درنة قام إثنان من جهة اليمين، باطلاق الرصاص عليه من أسلحة آلية وهربت السيارة مسرعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365