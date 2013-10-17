نجاة عميد بالجيش الليبى من محاولة اغتيال

نجا عميد بالجيش الليبى يدعى حسين الهنشير من محاولة اغتيال، اليوم الخميس بمدينة درنة (تقع على ساحل البحر المتوسط شمال شرقى ليبيا )، جراء إطلاق النيران عليه من قبل مسلحين.

وكان الهنشير من أوائل الضباط الذين انضموا لـثورة فبراير، ومن مؤسسى كتيبة شهداء درنة، وأمر كتيبة ناصر مذكور، التى حمت المدينة أثناء القتال وحرب التحرير.

وقال مصدر أمنى اليوم، إنه تم نقل الهنشير إلى المستشفى بعد إصابته جراء هذا الهجوم، وفى السياق ذاته قال شهود عيان "إن العميد كان يقوم بشراء الخبز وتابعته سيارة، وعندما دخل من الشارع الخلفى لفندق لؤلؤة درنة قام إثنان من جهة اليمين، باطلاق الرصاص عليه من أسلحة آلية وهربت السيارة مسرعة".