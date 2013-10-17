ميلان قد يفقد بالوتيلي أمام برشلونة

أشارت تقارير إيطالية إلى أن ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان الإيطالي قد يغيب عن مباراة فريقه أمام برشلونة الأسبوع المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع منتخب إيطاليا.

ويعاني بالوتيلي من آلام بعضلات الفخذ بحسب ما أكد نادي ميلان يوم الخميس بعد مشاركته أمام أرمينيا يوم الثلاثاء الماضي.

وسيخضع بالوتيلي لفحوصات خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية مشاركته أمام أودينيزي في الدوري وكذلك أمام برشلونة في دوري الأبطال.

يذكر أن بالوتيلي قد سجل هدفا في شباك أرمينيا تعادل به لمنتخب إيطاليا لينهي الأتزوري تصفيات كأس العالم 2014 والتي تأهل له دون خسارة.