18 قتيلا في هجومين انتحاريين شمال العراق

كتب : أ ف ب الخميس 17-10-2013 17:23

لقي 18 مواطنًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 30 بجروح في هجومين انتحاريين اليوم، استهدفا قرية تسكنها غالبية من الشبك شرق الموصل، وسوقًا شعبيًا في طوزخرماتو شمال العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر في شرطة نينوى إن "15 شخصًا على الاقل لقوا مصرعهم وأُصيب نحو 50 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مجمعًا سكنيًا في قرية الموفقية شرق الموصل".

وأكد طبيب في مستشفى الموصل حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع عند نحو الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (06,00 تغ).

وفي وقت لاحق، قتل انتحاري ثلاثة أشخاص وأصاب 15 بجروح عندما فجّر نفسه بين حشود من المتسوقين في سوق شعبي في طوزخرماتو شمال بغداد نحو الساعة 16,30 (13,30 تغ)، وفقًا لرائد في الشرطة ومصدر طبي.

وفي أعمال عنف أخرى، قُتل شرطي داخل منزله في القيارة جنوب الموصل على أيدي مسلحين مجهولين، بينما قُتل طفل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل عائلته في حي الانتصار شرق الموصل أيضًا.