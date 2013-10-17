بالصور| أطفال غزة يحتفلون بعيد الأضحى عن طريق اللهو بين حطام السيارات

كتب : سارة محمد منذ 24 دقيقة

يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى من خلال ذبح الخراف والأبقار، وفي مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة تجمع الفلسطينيون حول أحد "الجزارين" في المخيم في أول أيام العيد ووقفوا يشاهدون عملية ذبح الأضحية وهم يلتقطون لها الصور عن طريق هواتفهم المحمولة، وفي اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى قام رجل بسيط بفتح متجر داخل منزله لبيع الحلوى للأطفال حتى يستطيع أن يرسم على وجههم البسمة.

تنوعت أشكال الاحتفال بعيد الأضحى لدى الأطفال على الرغم من بساطة وضعف الحياة لديهم، واستقبل الأطفال في غزة العيد ببسمة ومرح على الرغم من ضعف الإمكانيات لديهم وعدم قدرتهم على التنزه مثلهم كمثل باقي الأطفال في جميع دول العالم، حيث قاموا بالتزلق على "الأرجوحة"، وقام رجل بارتداء زي الشخصية الكارتونية "ميكي ماوس" حتى يرسم البسمة على وجه الأطفال، وركبوا الخيل، ولعبوا بالأسلحة البلاستيكية.

وفي اليوم الثالث من العيد استكمل الأطفال احتفالاتهم على شواطئ غزة، حيث قام أحد الأطفال باللعب بإطار السيارة، ولم يرهبهم منظر حطام السيارات المتراصة على الطرق بل استغلوها للعب أيضا للترفيه عن أنفسهم.