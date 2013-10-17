أبو تريكة لشباب منتخب مصر: الأمل فيكم لكأس العالم

حرص محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر عقب الهزيمة الكاسحة للفراعنة أمام غانا بنتيجة 6-1، على التحدث مع اللاعبين الشباب في الفريق.

منتخب مصر خسر أمام مضيفه غانا بنتيجة 6-1 في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

النتيجة تجعل أمل مصر أقرب إلى العدم في الوصول إلى مونديال البرازيل.

فمنتخب الفراعنة الذي يقوده أبو تريكة صاحب الـ34 عاما يحتاج للفوز بخمسة أهداف نظيفة في جولة الإياب يوم 19 نوفمبر.

وبعد المباراة، علم FilGoal.com أن أبو تريكة حرص على التحدث مع اللاعبين صغار السن في المنتخب، وقال لهم: "لا تيأسوا.. لا تحبطوا.. الأمل فيكم".

وكان أبو تريكة قد أعلن عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نيته اعتزال الكرة مع نهاية الموسم الجاري للأهلي.