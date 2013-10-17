الأهلي عاجز عن الحديث في ' اعتزال أبو تريكة '

لم يستطع الأهلي الخروج برد فعل على إعلان محمد أبو تريكة نجم الفريق نيته اعتزال كرة القدم عقب نهاية موسم الشياطين الحمر.

أبو تريكة أفصح في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الخميس بأنه ينوي الاعتزال عقب مشاركة الأهلي المأمولة في كأس العالم للأندية المغرب.

حاول FilGoal.com الحصول على رد فعل من القلعة الحمراء على إعلان أبو تريكة، لكن دون جدوى.

أحد المصادر المسؤولة في الأهلي أكد أن النادي لم يصله أي إخطار من اللاعب بهذا القرار.

الآخر أكد أن التوقيت حاليا لا يسمح بالرد كون الفريق الأحمر مرتبط بمباراة هامة أمام القطن الكاميروني يوم الأحد المقبل.

ويلعب الأهلي ضد القطن في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجونة، عقب نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.