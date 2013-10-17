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اتحاد الكرة: برادلي متمسك برد اعتباره.. رغم مطالباتنا باستقالته

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اتحاد الكرة: برادلي متمسك برد اعتباره.. رغم مطالباتنا باستقالته اتحاد الكرة: برادلي متمسك برد اعتباره.. رغم مطالباتنا باستقالته

أكد عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة أن بوب برادلي المدير الفني للمنتخب متمسك بالبقاء على رأس الفراعنة حتى إياب جولة الحسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

منتخب خسر جولة الذهاب بنتيجة كبيرة بلغت 6-1 على أرض غانا، ليطلب اتحاد الكرة من مدرب الفراعنة التقدم باستقالته.

وأفصح مجاهد لـFilGoal.com "موقفنا لم يتغير ونرغب في أن يتقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر باستقالته".

واستردك "لكن برادلي يرى أن عليه رد اعتباره، ومصر على البقاء حتى جولة الإياب في الـ19 من نوفمبر".

ويلعب منتخب مصر جولة الإياب على أرض الدفاع الجوي.

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