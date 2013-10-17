ضبط 15 ألف قرص مخدر وسلاح ناري بحوزة عاطلين في التبين

كتب : خالد فهمي منذ 36 دقيقة

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة التبين على عاطلين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر وسلاح ناري، وتم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

البداية أثناء تواجد كلا من النقيب عبد الرحمن يوسف – الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين والملازم محمد عبد المنعم دياب ضابط نظام بالقسم، المعينين بالارتكاز الأمنى بشارع كورنيش النيل أمام مدخل الشوبك دائرة قسم التبين، وبصحبتهم القوة المرافقة، فوجئوا بالسيارة رقم س ع 7412 ماركة شيفروليه لانوس سوداء اللون، يستقلها شخصان، قام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاه القوات، فبادلتهم إطلاق النيران، وإصابة قائد السيارة وتم السيطرة عليهما وضبطهما وتبين أنهما كلا من محمود صابر محمود حسين أبو زيد 23 سنة سائق ومقيم دائرة القسم، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر فتحة دخول وخروج، وإبراهيم خليل إبراهيم محمد سالم 21 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم.

وبحيازتهما 15 ألف قرص مخدر وسلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة من ذات العيار" بحوزة المتهم الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع مستخدمين في ذلك السيارة المضبوطة ملك عارف عبد السلام خليل محمد ومقيم البدرشين – جيزة قيادة الأول ويعمل عليها سائق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2729 لسنة 2013م وتولت النيابة العامة التحقيق.