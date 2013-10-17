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"المصريين الأحرار"بسوهاج يزور أيتام جمعية تحسين الصحة لتهنئتهم بالعيد

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"المصريين الأحرار"بسوهاج يزور أيتام جمعية تحسين الصحة لتهنئتهم بالعيد "المصريين الأحرار"بسوهاج يزور أيتام جمعية تحسين الصحة لتهنئتهم بالعيد

قال إيهاب أبو عقيل، أمين حزب المصريين الأحرار بسوهاج، إن هيئة المكتب السياسى للحزب زارت اليوم الخميس جمعية تحسين الصحة، لتقديم الهدايا والألعاب للأطفال الأيتام وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، كما تم توزيع مبالغ مالية عليهم.

وأضاف أحمد فاروق العنانى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بسوهاج، أن الحزب شارك اليوم الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد، مقدمًا الشكر للدكتورة عبلة الهوارى رئيس جمعية تحسين الصحة ومقرر المجلس القومى للمرأة والتى سمحت لأعضاء الحزب بالزيارة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم أيضًا يوم السبت المقبل بزيارة معهد الأورام بالمحافظة لتقديم الهدايا للأطفال.

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مصر 365