"ماسبيرو" يلتزم قرار حظر البث التليفزيوني في قضية مبارك

كتب : الوطن منذ 46 دقيقة

علمت "الوطن" أن قطاع الأخبار بماسبيرو لن يقوم بتغطية الجلسات السرية للرئيس الأسبق مبارك، والتى ستبدأ يوم السبت المقبل، وهى القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين، وذلك رغم أن التليفزيون المصرى هو صاحب الحقوق الحصرية لنقل هذه الجلسات، ولكن بسبب قرار المحكمة بحظر النشر أو البث التليفزيونى فإن "ماسبيرو" سيلتزم بقرار المحكمة ولن يقوم بتغطية هذه المحاكمات.

وكشفت المصادر أن قيادات ماسبيرو لا يعلمون حتى الآن ما إذا كان سيتم السماح لكاميرات قطاع الأخبار بحضور الجلسات لتسجيلها والاحتفاظ بهذه الشرائط كتسجيلات هامة داخل مكتبة القطاع أم لا.